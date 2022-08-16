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1 час назад

Россия нарастит производство Ту-214

Lenta.ruиещё 4

В России планируют нарастить производство пассажирских самолетов Ту-214 до 10-12 единиц в год. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на форуме «Армия-2022», пишет ТАСС.

Россия нарастит производство пассажирских самолетов Ту-214
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Например, Ту-214, который приобретался только для специальных задач, (...) для государственной авиации, сегодня оказался востребованным. Хотя наши авиакомпании на каком-то витке посчитали, что более экономически выгодно использовать Airbus и BoeiBoeing. (...) Мы наращиваем темпы производства как минимум до 10-12 машин по году, это будет хорошим подспорьем, страховкой для того, чтобы обеспечивать запросы авиакомпаний», — сообщил он.

Магистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214 является модификацией Ту-204 с увеличенной максимальной взлетной массой и коммерческой нагрузкой. В марте 1996 года самолет совершил первый полет.

В июне специалист по безопасности полетов Александр Романов сообщил, что Ту-214 рассчитан на множественные перегрузки — большие, чем у зарубежных аналогов.

В апреле в госкорпорации «Ростех» сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует до 2030 года изготовить 70 самолетов Ту-214.

Наука и техника,Общество,Александр Романов,Денис Мантуров,Boeing,ОАК,Ростех,Минпромторг,
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