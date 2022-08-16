Россия нарастит производство пассажирских самолетов Ту-214

«Например, Ту-214, который приобретался только для специальных задач, (...) для государственной авиации, сегодня оказался востребованным. Хотя наши авиакомпании на каком-то витке посчитали, что более экономически выгодно использовать Airbus и BoeiBoeing. (...) Мы наращиваем темпы производства как минимум до 10-12 машин по году, это будет хорошим подспорьем, страховкой для того, чтобы обеспечивать запросы авиакомпаний», — сообщил он.