Ученые пояснили, чем обернулась бы ядерная война между США и РФ

Ученые подсчитали потери в ядерной войне между США и РФ

Интернациональный коллектив климатологов предсказал последствия ядерной войны на сельское хозяйство во всем мире и пришел к выводу, что обмен термоядерными ударами между США и Россией спровоцирует массовый голод и уничтожение 5 млрд жителей Земли, сообщает Nature Food со ссылкой на университет Ратгерс (США).

Как заявил профессор этого учебного заведения Алан Робок, необходимо исключить саму возможность возникновения ядерного конфликта. Он напомнил, что мир несколько раз вплотную подошел к этому сценарию развития событий. Робок считает, что единственным долгосрочным решением этой проблемы является полный запрет атомного оружия.

В университете решили выяснить, как наступление «ядерной зимы» повлияет на состояние сельского хозяйства во всем мире в краткосрочном и долгосрочном периодах. Для этого эксперты разработали климатическую модель, которая позволила детально изучить все климатические и экологические последствия конфликта с применением термоядерного оружия.

По словам ученых, глобальный ядерный конфликт между Москвой и Вашингтоном, а также менее масштабный обмен ударами между Нью-Дели и Исламабадом повлияют на урожайность и возможность выращивания четырех ключевых сельскохозяйственных культур — риса, кукурузы, пшеницы и сои. Также изучалось, как атомная война повлияет на домашних животных и аквакультуру.

В результате исследования выяснилось, что более 2 миллиардов человек могут погибнуть в результате ядерной войны между Индией и Пакистаном и более 5 миллиардов могут стать жертвами войны между Соединенными Штатами и Россией, что подчеркивает важность глобального сотрудничества в предотвращении ядерной войны.