К русифицированию Wildberries подключились другие бренды

Ребрендинг популярного маркетплейса Wildberries пользователи сети встретили неоднозначно. Неожиданно к потоку шуток из социальных сетей подключились другие известные бренды.

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Например, известный, помимо прочего, своими остротами в социальных сетях сервис по поиску авиабилетов Aviasales теперь называется «билетики», а маркетплейс KazanExpress неожиданно превратился в «ТатарыВезут».

Интернет-магазин OZON имя менять не обещает, но в качестве эксперимента всё равно провёл опрос на лучшее новое название для бренда. На данный момент среди восьми вариантов уверенно лидирует «Газик-магазик», а за ним расположились такие варианты, как «Озонзонзон», «Озоныч», «Кислородик» и «Руки-загребуки».

К спонтанному флешмобу присоединилась и «Лента дня». Себя переименовывать новостной Telegram-канал тоже не стал, но предложил несколько вариантов для других компаний, «чтобы ягодке не было одной скучно».

Ну а пожалуй, самым неожиданным участником этого спонтанного фестиваля стала мэрия татарстанского города Иннополиса. Официальный telegram-канал мэрии объявил, что город переименован в «Новоград» и изменения уже можно увидеть в шапке официального сайта города.

Впрочем, пока пользователи сети развлекались, сама «Ягодка» заявила, что ребрендинг был всего лишь частью рекламной акции.