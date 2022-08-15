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16 минут назад

К русифицированию Wildberries подключились другие бренды

Елена Прошина

Ребрендинг популярного маркетплейса Wildberries пользователи сети встретили неоднозначно. Неожиданно к потоку шуток из социальных сетей подключились другие известные бренды.

К русифицированию Wildberries подключились другие бренды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Например, известный, помимо прочего, своими остротами в социальных сетях сервис по поиску авиабилетов Aviasales теперь называется «билетики», а маркетплейс KazanExpress неожиданно превратился в «ТатарыВезут».

Интернет-магазин OZON имя менять не обещает, но в качестве эксперимента всё равно провёл опрос на лучшее новое название для бренда. На данный момент среди восьми вариантов уверенно лидирует «Газик-магазик», а за ним расположились такие варианты, как «Озонзонзон», «Озоныч», «Кислородик» и «Руки-загребуки».

К спонтанному флешмобу присоединилась и «Лента дня». Себя переименовывать новостной Telegram-канал тоже не стал, но предложил несколько вариантов для других компаний, «чтобы ягодке не было одной скучно».

Ну а пожалуй, самым неожиданным участником этого спонтанного фестиваля стала мэрия татарстанского города Иннополиса. Официальный telegram-канал мэрии объявил, что город переименован в «Новоград» и изменения уже можно увидеть в шапке официального сайта города.

Впрочем, пока пользователи сети развлекались, сама «Ягодка» заявила, что ребрендинг был всего лишь частью рекламной акции.

«Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. "Ягодки" – это часть маркетинговой акции... В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», – заявила пресс-служба компании.

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