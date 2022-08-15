Опубликовано фото передней панели макета iPhone 14 Pro

На опубликованных снимках видно два новых выреза, которые сменят в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max «челку». В одном отверстии разместят датчики для биометрического сканера Face ID, а в другом — фронтальную камеру. Номерные модели iPhone 14 и 14 Max сохранят вырез, известный как «челка», который используется со времен iPhone X.

Согласно многочисленным утечкам, кроме разных вырезов в линейке iPhone 14 также будут использоваться два чипа. Так, iPhone 14 и 14 Max получат чипсет Apple A15 Bionic, который также был установлен в iPhone 13, в то время как iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — новый A16. Вместе с тем ожидается, что флагманские модели оснастят новыми камерами, и основной датчик получит разрешение в 48 Мп.