В ОАК рассказали о судьбе проекта российско-китайского самолета CR929

Проект создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 планируется актуализировать согласно существующим макроэкономическим условиям, но сам проект не закрывается, сообщил глава объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
«Да, мы работаем. Но там сочетание нескольких факторов: локдаун, санкции. Это накладывает отпечаток, нам приходится актуализировать формат участия. Но, тем не менее, мы работаем с китайцами в тесном контакте, все наши совместные предприятия трудятся», – приводит ТАСС слова Слюсаря.
Он добавил, что основными факторами, которые повлияли на проект стали пандемия (и как следствие переформатирование структуры рынка авиаперевозок), санкции и общая макроэкономическая ситуация.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что самолет с двигателем ПД-35 должен быть готов к 2027 году.
О начале производства первого экземпляра CR929 в Китае сообщалось в сентябре 2021 года.