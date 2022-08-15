В ОАК рассказали о судьбе проекта российско-китайского самолета CR929

«Да, мы работаем. Но там сочетание нескольких факторов: локдаун, санкции. Это накладывает отпечаток, нам приходится актуализировать формат участия. Но, тем не менее, мы работаем с китайцами в тесном контакте, все наши совместные предприятия трудятся», – приводит ТАСС слова Слюсаря.