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54 минуты назад

В ОАК рассказали о судьбе проекта российско-китайского самолета CR929

Деловая газета "Взгляд"

Проект создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 планируется актуализировать согласно существующим макроэкономическим условиям, но сам проект не закрывается, сообщил глава объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

В ОАК рассказали о судьбе проекта российско-китайского самолета CR929
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, мы работаем. Но там сочетание нескольких факторов: локдаун, санкции. Это накладывает отпечаток, нам приходится актуализировать формат участия. Но, тем не менее, мы работаем с китайцами в тесном контакте, все наши совместные предприятия трудятся», – приводит ТАСС слова Слюсаря.

Он добавил, что основными факторами, которые повлияли на проект стали пандемия (и как следствие переформатирование структуры рынка авиаперевозок), санкции и общая макроэкономическая ситуация.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что самолет с двигателем ПД-35 должен быть готов к 2027 году.

О начале производства первого экземпляра CR929 в Китае сообщалось в сентябре 2021 года.

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