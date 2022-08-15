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1 час назад

В Крыму раскопали оставленный из-за катаклизма город

Деловая газета "Взгляд"

Древние крепостные стены, керамическую мастерскую, зернохранилище и ряд артефактов Боспорского царства обнаружили при раскопках под Керчью студенты и выпускники НИУ Белгородского государственного университета.

В Крыму раскопали оставленный из-за катаклизма город
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Археологические находки обнаружили «при изучении античного памятника «Полянка» на Караларском побережье в составе Восточно-Крымской археологической экспедиции. Так, была раскопана часть уличной вымостки и помещение, примыкавшее к оборонительной стене поселения. Город, существовавший до V века, как полагают историки, принадлежал к греческой культуре и входил в Боспорское царство, передает РИА «Новости».

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По словам руководителя архелогического отряда Елены Семичевой, наиболее интересный материал – найденная рядом с озером Чокрак массивная оборонительная стена шириной около 2,8 метра.

«Здесь было найдено много фрагментов керамики, в том числе ручки амфор с клеймами, фрагмент терракотовой статуэтки, лепная посуда», – перечислила Семичева.

Также в этом году белгородские археологи продолжили работы на памятнике Золотое Восточное, где изучили жилой комплекс и участок оборонительной стены. Находки подтвердили датировку поселения III-II веками до нашей эры, сообщили ученые. Среди находок преобладают фрагменты «мегарских» чаш, амфор и другой посуды, а также кости животных. Были найдены стеклянные и янтарные бусы. Всего в ходе раскопок было исследовано 175 квадратных метров памятника.

«Одно из помещений, вероятно, играло роль керамической мастерской на дому, о чем говорят остатки печи для обжига, несколько сырых и обожженных ткацких грузиков, практически целый лепной светильник. На интенсивную работу печи указывает обилие золистых отложений в полу», – сообщил руководитель археологического отряда «Фратрия», доцент НИУ «БелГУ» Сергей Прокопенко.

Из других интересных находок ученые отметили зерновую яму с тонкой крышкой из ракушечника. Хранилище грушевидной формы и глубиной 1,8 метра, по словам археологов, оказалось пустым.

«Наше исследование подтвердило, что в середине I века до нашей эры в изученном районе Азовского побережья стояло укрепленное поселение, которое возникло на месте более раннего памятника. В первые века нашей эры жители покинули это место, вероятно, из-за катаклизма», – отметила Елена Семичева.

Ранее в Крыму нашли древнее поселение золотоордынской эпохи. Древнее поселение XIV века обнаружено и раскопано при строительстве водовода в восточной части Крымского полуострова.

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