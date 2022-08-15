В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
41 минуту назад

Ученые ФМБА создали антидот против угарного газа

Газета.Ru

Ученые Федерального медико-биологического агентства создали антидот против отравляющих веществ. Об этом рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, передает РИА «Новости».

Ученые ФМБА создали антидот против угарного газа
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Мы представляем целую линейку антидотов против фосфороорганических соединений и инновационный, только что зарегистрированный антидот против угарного газа», — поделилась Скворцова во время общения с журналистами.

По ее словам, в первую очередь такие антидоты могут принести пользу сотрудникам МЧС и пожарным.

Ранее сообщалось, что несколько жителей пятиэтажки отравились неизвестным веществом в Москве, остальных эвакуировали.

В конце мая представители НИТУ МИСиС рассказали «Газете.Ru», что российские и белорусские ученые разработали новый нанокомпозитный материал для сверхчувствительных сенсоров, эта разработка позволяет в 9 раз эффективнее обнаруживать утечки токсичных газов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители