Ученые ФМБА создали антидот против угарного газа

Ученые Федерального медико-биологического агентства создали антидот против отравляющих веществ. Об этом рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, передает РИА «Новости».

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«Мы представляем целую линейку антидотов против фосфороорганических соединений и инновационный, только что зарегистрированный антидот против угарного газа», — поделилась Скворцова во время общения с журналистами.

По ее словам, в первую очередь такие антидоты могут принести пользу сотрудникам МЧС и пожарным.

Ранее сообщалось, что несколько жителей пятиэтажки отравились неизвестным веществом в Москве, остальных эвакуировали.