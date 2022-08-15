Ученые ФМБА создали антидот против угарного газа

Ученые Федерального медико-биологического агентства создали антидот против отравляющих веществ. Об этом рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, передает РИА «Новости».
«Мы представляем целую линейку антидотов против фосфороорганических соединений и инновационный, только что зарегистрированный антидот против угарного газа», — поделилась Скворцова во время общения с журналистами.
По ее словам, в первую очередь такие антидоты могут принести пользу сотрудникам МЧС и пожарным.
Ранее сообщалось, что несколько жителей пятиэтажки отравились неизвестным веществом в Москве, остальных эвакуировали.
В конце мая представители НИТУ МИСиС рассказали «Газете.Ru», что российские и белорусские ученые разработали новый нанокомпозитный материал для сверхчувствительных сенсоров, эта разработка позволяет в 9 раз эффективнее обнаруживать утечки токсичных газов.