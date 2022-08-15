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53 минуты назад

Apple полностью распродала все зарядные устройства на 5 Вт

Газета.Ruиещё 2

Компания Apple распродала все адаптеры питания на 5 Вт, сообщает портал My Drivers. Это подтверждает тот факт, что устройство исчезло с официального сайта — это означает, что все его запасы были израсходованы.

Apple полностью распродала все зарядные устройства на 5 Вт
Фото: AppleApple

Сообщается, что производство новых экземпляров адаптеров не планируется. При этом владельцам устаревших устройств Apple все еще доступны для покупки блоки питания на 12 Вт, но служба поддержки компании рекомендует приобретать адаптеры на 20 Вт.

Блок на 5 Вт изначально входил в комплект каждого нового iPhone, но начиная с 2020 года Apple перестала класть адаптер питания в коробку к смартфону, оставив только зарядный кабель. Такое решение компания объясняла «заботой об окружающей среде». Теперь при необходимости адаптер питания нужно покупать отдельно.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple нашла способ заработать на новом разъеме в iPhone. Отмечается, что гаджетах компании для зарядки будет использоваться USB-C, однако также корпорация начнет выпускать универсальный переходник с Lightning на USB-C, чтобы заработать на дополнительных аксессуарах.

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