Apple полностью распродала все зарядные устройства на 5 Вт

Компания Apple распродала все адаптеры питания на 5 Вт, сообщает портал My Drivers. Это подтверждает тот факт, что устройство исчезло с официального сайта — это означает, что все его запасы были израсходованы.

Фото: Apple Apple

Сообщается, что производство новых экземпляров адаптеров не планируется. При этом владельцам устаревших устройств Apple все еще доступны для покупки блоки питания на 12 Вт, но служба поддержки компании рекомендует приобретать адаптеры на 20 Вт.

Блок на 5 Вт изначально входил в комплект каждого нового iPhone, но начиная с 2020 года Apple перестала класть адаптер питания в коробку к смартфону, оставив только зарядный кабель. Такое решение компания объясняла «заботой об окружающей среде». Теперь при необходимости адаптер питания нужно покупать отдельно.