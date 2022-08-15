Wildberries стал «Ягодками»

Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки». Новое название появилось в шапке главной страницы на фоне различных сортов ягод.
Напомним, что в начале июня глава Wildberries Татьяна Бакальчук не стала исключать возможного ребрендинга названия компании и перевода его на русский язык. Так она ответила на заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что в отечественном ритейле и промышленности наблюдается «засилье иностранных наименований».
Само название Wildberries дословно переводится с английского языка как «ягодки». Отметим, что пока компания переименовалась только в шапке сайта — в остальных местах, в том числе и в строке юридической информации, сохранено старое англоязычное название. Будет ли маркетплейс дальше проводить ребрендинг — пока неизвестно.