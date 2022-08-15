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22 минуты назад

Wildberries сменил название сайта

Никита Бородкин

Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки». Новое название появилось в шапке главной страницы на фоне различных сортов ягод.

Wildberries стал «Ягодками»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что в начале июня глава Wildberries Татьяна Бакальчук не стала исключать возможного ребрендинга названия компании и перевода его на русский язык. Так она ответила на заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что в отечественном ритейле и промышленности наблюдается «засилье иностранных наименований».

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Само название Wildberries дословно переводится с английского языка как «ягодки». Отметим, что пока компания переименовалась только в шапке сайта — в остальных местах, в том числе и в строке юридической информации, сохранено старое англоязычное название. Будет ли маркетплейс дальше проводить ребрендинг — пока неизвестно.

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