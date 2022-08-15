Apple обратилась с требованием к Rutube

Американская компания Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении, или сделать приложение доступным только для российских пользователей. Из-за требования видеохостинг уже ограничил доступ к приложению для ряда стран. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Rutube.

Фото: Reuters Reuters

"Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей, либо удалить контент "state-sponsored media". На сегодняшний день приложение национального видеохостинга доступно в 171 стране", - сообщили в пресс-службе.

Apple дала две недели на принятие решения, иначе приложение будет удалено из магазина приложений, пояснили в пресс-службе.

Команда Rutube уже ограничила доступ к Rutube в AppStore для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Белоруссии, пояснили в компании.

"На такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут. Rutube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения", - пояснили в Rutube.