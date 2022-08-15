«Ростех» представил скоростной мотосерф

Холдинг «Росэлектроника» (входит в состав «Ростеха») на форуме «Армия-2022» представил опытный образец мотосерфа. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, плавательное средство способно развивать скорость до 55 км/ч, а запас хода составляет 60 минут.

Устройство представляет из себя доску из углепластикового волокна, которую оборудовали двигателем внутреннего сгорания. Мотосерф плывет благодаря водомету и резонатору, который выполняет роль выхлопной системы. Вес устройства не превышает 20 кг, а его конструкция позволяет совершать резкие повороты на полной скорости, быстро ускоряться и выполнять прыжки.

Как отметил гендиректор «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК) Сергей Сахненко, инженерам «Росэлектроники» удалось произвести не уступающий западным моделям продукт, который выигрывает конкуренцию по цене и стоимости использования. Он добавил, что рынок мотосерфов сейчас активно растет во всем мире, а основными поставщиками техники сейчас выступают производители из Чехии, Кореи, Великобритании и Кореи.