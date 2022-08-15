Apple потребовала от Дурова убрать из Telegram анимированные эмодзи

Создатель Telegram Павел Дуров раскрыл причину задержки выхода последнего обновления мессенджера в App Store. Как оказалось, основная претензия Apple заключалась в анимированных смайликах Telemoji («телемодзи»), сообщил миллиардер в своем Telegram-канале. Компания из Купертино потребовала удалить телемодзи из новой версии сервиса.

Фото: Telegram Telegram

«Это странный шаг со стороны Apple, потому что Telemoji привнесли бы что-то абсолютно новое в мире статичных эмодзи с низким разрешением и обогатили бы всю экосистему», — поделился Дуров со своими подписчиками.

Тем не менее, Apple не понравились «переделанные» стандартные эмодзи, и она наложила вето на их публикацию.

Между тем, добавил Дуров, такая реакция Apple пойдет на пользу Telegram в долгосрочной перспективе, так как Telemoji в будущем станут «более уникальными и узнаваемыми». Когда обновленные «телемодзи» все-таки станут доступны широкой публике, пока не уточняется.