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49 минут назад

Apple потребовала от Дурова убрать из Telegram анимированные эмодзи

Газета.Ru

Создатель Telegram Павел Дуров раскрыл причину задержки выхода последнего обновления мессенджера в App Store. Как оказалось, основная претензия Apple заключалась в анимированных смайликах Telemoji («телемодзи»), сообщил миллиардер в своем Telegram-канале. Компания из Купертино потребовала удалить телемодзи из новой версии сервиса.

Apple потребовала от Дурова убрать из Telegram анимированные эмодзи
Фото: TelegramTelegram

«Это странный шаг со стороны Apple, потому что Telemoji привнесли бы что-то абсолютно новое в мире статичных эмодзи с низким разрешением и обогатили бы всю экосистему», — поделился Дуров со своими подписчиками.

Тем не менее, Apple не понравились «переделанные» стандартные эмодзи, и она наложила вето на их публикацию.

Между тем, добавил Дуров, такая реакция Apple пойдет на пользу Telegram в долгосрочной перспективе, так как Telemoji в будущем станут «более уникальными и узнаваемыми». Когда обновленные «телемодзи» все-таки станут доступны широкой публике, пока не уточняется.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Telegram дал возможность блокировать голосовые сообщения пользователям Premium-подписки.

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