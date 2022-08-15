В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
19 минут назад

Продажи флагмана OnePlus Ace Pro составили $15 млн всего за секунду

Газета.Ru

Компания OnePlus открыла продажи нового флагмана OnePlus Ace Pro, сообщает портал My Drivers. Как утверждает производитель, в первую же секунду продажи смартфона превысили $15 млн.

Китайский смартфон всего за секунду принес производителю $15 млн
Фото: Газета.руГазета.ру

OnePlus Ace Pro предлагается в трех различных версиях — с 12/256 ГБ памяти ($520), с 16/256 ГБ ($560) и с 16/512 ГБ ($635). Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080х2412 пикселей и частотой обновления экрана до 120 Гц.

Внутри OnePlus Ace Pro установлена однокристальная система Snapdragon 8 Plus Gen 1. Встроенный аккумулятор вмещает в себя 4800 мАч с поддержкой зарядки 150 Вт. Производитель обещает полную зарядку до 100% за 19 минут. Сообщается, что новый флагман также способен в течение длительного времени поддерживать в фоновом режиме до 58 часто используемых приложений.

Блок камер представлен 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX766, а также широкоугольной и макрокамерой. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в Европе запретили продавать смартфоны OnePlus и Oppo.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители