Xiaomi представила кондиционер с режимами нагрева и самоочистки

Буквально на прошлой неделе Xiaomi провела масштабную презентацию, на которой показала ряд новинок. Но этого ей, видимо, показалось мало. И она анонсировала фирменный кондиционер Xiaomi Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5.

Фото: ferra.ru ferra.ru

По словам представителей бренда, устройство имеет интересную конструкцию, которая «создаёт ощущение естественного дуновения ветра». При этом аппарат может как быстро охладить помещение, так и нагреть его.

Помимо этого, новая Xiaomi Mijia Air Conditioner обладает высокой эффективностью, показателями энергосбережения и низким уровнем шума. Есть в нём и поддержка самоочистки внутренних, а также внешних блоков.

Отдельная гордость Xiaomi — высокая степень стерилизации кишечной палочки и стафилококка при помощи кондиционера. Она может достигать 99%.