Xiaomi представила кондиционер с режимами нагрева и самоочистки

Буквально на прошлой неделе Xiaomi провела масштабную презентацию, на которой показала ряд новинок. Но этого ей, видимо, показалось мало. И она анонсировала фирменный кондиционер Xiaomi Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5.
По словам представителей бренда, устройство имеет интересную конструкцию, которая «создаёт ощущение естественного дуновения ветра». При этом аппарат может как быстро охладить помещение, так и нагреть его.
Помимо этого, новая Xiaomi Mijia Air Conditioner обладает высокой эффективностью, показателями энергосбережения и низким уровнем шума. Есть в нём и поддержка самоочистки внутренних, а также внешних блоков.
Отдельная гордость Xiaomi — высокая степень стерилизации кишечной палочки и стафилококка при помощи кондиционера. Она может достигать 99%.
В Китае за новинку просят всего 410 долларов или 25 тыс рублей.