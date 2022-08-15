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34 минуты назад

Готовь сани летом: Xiaomi представила недорогой кондиционер с режимами нагрева и самоочистки

Ferra.ruиещё 1

Буквально на прошлой неделе Xiaomi провела масштабную презентацию, на которой показала ряд новинок. Но этого ей, видимо, показалось мало. И она анонсировала фирменный кондиционер Xiaomi Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5.

Xiaomi представила кондиционер с режимами нагрева и самоочистки
Фото: ferra.ruferra.ru

По словам представителей бренда, устройство имеет интересную конструкцию, которая «создаёт ощущение естественного дуновения ветра». При этом аппарат может как быстро охладить помещение, так и нагреть его.

Помимо этого, новая Xiaomi Mijia Air Conditioner обладает высокой эффективностью, показателями энергосбережения и низким уровнем шума. Есть в нём и поддержка самоочистки внутренних, а также внешних блоков.

Отдельная гордость Xiaomi — высокая степень стерилизации кишечной палочки и стафилококка при помощи кондиционера. Она может достигать 99%.

В Китае за новинку просят всего 410 долларов или 25 тыс рублей.

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