Как остановить тягу к углеводам

Потреблять исключительно углеводы — плохо для организма. Ему нужны ещё белки и жиры. Но если объесться сладким или чипсами, употреблять что-то белковое больше не захочется. Как же остановить тягу к углеводам? Издание Eat this, not that дало советы.
Убрать такие продукты с глаз подальше.
Чипсы и сладкое одним своим видом соблазняют нас. Лучше убрать их в самый дальний шкаф.
Сочетать углеводы с белком.
Например, с яйцами, сваренными вкрутую, сыром, греческим йогуртом или мясом.
Не криминализировать углеводы.
Да, злоупотреблять ими не стоит, но углеводы тоже нужны организму. Следует просто постараться умерить аппетиты и есть всего понемногу.
Придерживаться низкоуглеводной диеты.
Раннее исследование показало, что люди, сидящие на диете с низким содержанием углеводов, сообщали о меньшем чувстве голода. А если сыт, то перехватить лишний раз печенье не захочется.
Есть больше клетчатки.
Клетчатка помогает свести к минимуму скачки уровня сахара в крови и может помочь уменьшить тягу к еде.
Совершить 15-минутную прогулку.
В 2015 году исследователи обнаружили, что участники с избыточным весом, которые шли в быстром темпе в течение 15 минут, говорили о снижении тяги к сладкому.
Носить с собой бутылку воды.
Сохранение гидратации полезно для общего состояния здоровья и подавляет тягу к углеводам.
Не пропускать завтрак.
Эксперты рассказали, что люди, которые меньше едят по утрам, обычно в течение дня испытывают тягу к углеводам или сахару.
Есть часто и небольшими порциями.
Небольшие, частые приёмы пищи могут помочь вам сохранить стабильный уровень сахара в крови.
Попробовать специализированные приложения для контроля за желаниями. Высыпаться.
При недосыпе часто хочется съесть что-то вредное.
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