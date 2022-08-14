Как остановить тягу к углеводам

Потреблять исключительно углеводы — плохо для организма. Ему нужны ещё белки и жиры. Но если объесться сладким или чипсами, употреблять что-то белковое больше не захочется. Как же остановить тягу к углеводам? Издание Eat this, not that дало советы.

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Убрать такие продукты с глаз подальше.

Чипсы и сладкое одним своим видом соблазняют нас. Лучше убрать их в самый дальний шкаф.

Сочетать углеводы с белком.

Например, с яйцами, сваренными вкрутую, сыром, греческим йогуртом или мясом.

Не криминализировать углеводы.

Да, злоупотреблять ими не стоит, но углеводы тоже нужны организму. Следует просто постараться умерить аппетиты и есть всего понемногу.

Придерживаться низкоуглеводной диеты.

Раннее исследование показало, что люди, сидящие на диете с низким содержанием углеводов, сообщали о меньшем чувстве голода. А если сыт, то перехватить лишний раз печенье не захочется.

Есть больше клетчатки.

Клетчатка помогает свести к минимуму скачки уровня сахара в крови и может помочь уменьшить тягу к еде.

Совершить 15-минутную прогулку.

В 2015 году исследователи обнаружили, что участники с избыточным весом, которые шли в быстром темпе в течение 15 минут, говорили о снижении тяги к сладкому.

Носить с собой бутылку воды.

Сохранение гидратации полезно для общего состояния здоровья и подавляет тягу к углеводам.

Не пропускать завтрак.

Эксперты рассказали, что люди, которые меньше едят по утрам, обычно в течение дня испытывают тягу к углеводам или сахару.

Есть часто и небольшими порциями.

Небольшие, частые приёмы пищи могут помочь вам сохранить стабильный уровень сахара в крови.

Попробовать специализированные приложения для контроля за желаниями. Высыпаться.

При недосыпе часто хочется съесть что-то вредное.