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17 минут назад

Учёные нашли похожего на дракона динозавра

Ferra.ru

В Южной Америке обнаружили окаменелости небольшого динозавра, который может представлять целый род бронированных динозавров, ранее неизвестных науке. Внешне он даже напоминает дракона.

Учёные нашли похожего на дракона динозавра
Фото: ferra.ruferra.ru

Найденный вид назвали Jakapil kaniukura. Название «Джакапил» происходит от слова, означающего «щитоносец» на языке коренных народов Аргентины. «Каникура» происходит от слов, означающих «гребень» и «камень» на языке других коренных народов.

Динозавр весил примерно столько же, сколько домашняя кошка, имел ряд защитных шипов, идущих от шеи к хвосту, и, вероятно, вырастал примерно до 1,5 метра в длину. Динозавр был травоядным, несмотря на свой угрожающий вид.

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