Учёные нашли похожего на дракона динозавра

В Южной Америке обнаружили окаменелости небольшого динозавра, который может представлять целый род бронированных динозавров, ранее неизвестных науке. Внешне он даже напоминает дракона.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Найденный вид назвали Jakapil kaniukura. Название «Джакапил» происходит от слова, означающего «щитоносец» на языке коренных народов Аргентины. «Каникура» происходит от слов, означающих «гребень» и «камень» на языке других коренных народов.