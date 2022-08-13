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41 минуту назад

В России утвердили список обязательных программ для аналога Google Play

Секрет Фирмыиещё 2

Минцифры России утвердило перечень программ для обязательного размещения в едином магазине приложений RuStore. С 1 сентября 2022 года в нём должны быть доступны приложения «Госуслуги», «Госуслуги Культура», «Госуслуги Авто», а также «Госуслуги. Решаем вместе». Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации. Магазин приложений RuStore должен быть предустановлен на все гаджеты, которые продаются в РФ.

В России утвердили список обязательных программ для аналога Google Play
Фото: Jonas Leupe / UnsplashJonas Leupe / Unsplash

Аналог App Store и Google Play от VK и Минцифры заработалs для российских пользователей операционной системы Android 25 мая. На старте пользователям RuStore были доступны около 100 приложений, в том числе утилиты российских банков, пропавшие из американских магазинов из-за санкций.

К середине июля отечественный магазин приложений установили 500 000 человек, а число приложений в маркетплейсе превысило 1000. Количество их установок перевалило за 1 млн. Около 50% из этого — финансовые приложения. Реже пользуются спросом полезные приложения для жизни и работы (10%), приложения для развлечений (9%), для покупок (6%) и игры (5%).

Как писал ранее «Секрет», Минцифры предложило на время отменить штрафы на продажу ввезённых в страну по параллельному импорту смартфонов без установленных российских приложений. В министерстве заявили, что этот законопроект внесён в правительство и прошёл согласование с заинтересованными федеральными ведомствами.

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