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32 минуты назад

Apple придумала, как заработать на переходе с фирменного разъёма на USB-C

Ferra.ru

Новый закон Европейского Союза заставит Apple перейти с фирменной зарядки Lightning на USB-C. И, похоже, компания уже придумала, как заработать на этом.

Apple придумала, как заработать на переходе с фирменного разъёма на USB-C
Фото: ferra.ruferra.ru

В iPhone и AirPods по-прежнему применяется именно Lightning, хотя ноутбуки компании стали использовать USB-C. Есть мнение, что iPhone 14, вероятно, станут последними смартфонами Apple с портом Lightning. Затем компании придётся перейти на стандартизированный разъём.

Однако, по словам аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple не собирается спешить с переходом. Так, для AirPods компания планирует выпустить зарядные чехлы с поддержкой USB-C в 2023 году. Конечно, их просто придётся докупать отдельно.

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