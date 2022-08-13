Apple придумала, как заработать на переходе с фирменного разъёма на USB-C

Новый закон Европейского Союза заставит Apple перейти с фирменной зарядки Lightning на USB-C. И, похоже, компания уже придумала, как заработать на этом.

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В iPhone и AirPods по-прежнему применяется именно Lightning, хотя ноутбуки компании стали использовать USB-C. Есть мнение, что iPhone 14, вероятно, станут последними смартфонами Apple с портом Lightning. Затем компании придётся перейти на стандартизированный разъём.