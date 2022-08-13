YouTube работает над "магазином каналов"

По сообщениям, Google вслед за Apple TV и Amazon Prime Video позволит пользователям подписываться на другие стриминговые сервисы через "магазин каналов" на YouTube. Об этом рассказало издание 9to5google со ссылкой на WSJ.

Фото: ferra.ru ferra.ru

По данным Wall Street Journal, YouTube "планирует запустить онлайн-магазин для стриминговых видеосервисов и уже начал переговоры с развлекательными компаниями об участии в платформе".

Этот "магазин каналов" - как его называют внутри компании - может быть запущен "уже этой осенью", а YouTube, по сообщениям, работал над ним "не менее 18 месяцев". Это удивительно долгий период разработки, учитывая, что YouTube TV уже имеет похожую возможность для HBO, AMC+, Showtime и многих других.