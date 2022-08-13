В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
34 минуты назад

YouTube работает над "магазином каналов"

Ferra.ru

По сообщениям, Google вслед за Apple TV и Amazon Prime Video позволит пользователям подписываться на другие стриминговые сервисы через "магазин каналов" на YouTube. Об этом рассказало издание 9to5google со ссылкой на WSJ.

YouTube работает над "магазином каналов"
Фото: ferra.ruferra.ru

По данным Wall Street Journal, YouTube "планирует запустить онлайн-магазин для стриминговых видеосервисов и уже начал переговоры с развлекательными компаниями об участии в платформе".

Этот "магазин каналов" - как его называют внутри компании - может быть запущен "уже этой осенью", а YouTube, по сообщениям, работал над ним "не менее 18 месяцев". Это удивительно долгий период разработки, учитывая, что YouTube TV уже имеет похожую возможность для HBO, AMC+, Showtime и многих других.

По мнению WSJ, преимуществом YouTube для партнеров является его большой масштаб по всему миру. Так, потребители смогут посмотреть трейлеры сериалов или фильмов на YouTube, а затем легко заплатить за подписку на сервис, где его можно посмотреть полностью.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители