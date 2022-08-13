YouTube работает над "магазином каналов"

По сообщениям, Google вслед за Apple TV и Amazon Prime Video позволит пользователям подписываться на другие стриминговые сервисы через "магазин каналов" на YouTube. Об этом рассказало издание 9to5google со ссылкой на WSJ.
По данным Wall Street Journal, YouTube "планирует запустить онлайн-магазин для стриминговых видеосервисов и уже начал переговоры с развлекательными компаниями об участии в платформе".
Этот "магазин каналов" - как его называют внутри компании - может быть запущен "уже этой осенью", а YouTube, по сообщениям, работал над ним "не менее 18 месяцев". Это удивительно долгий период разработки, учитывая, что YouTube TV уже имеет похожую возможность для HBO, AMC+, Showtime и многих других.
По мнению WSJ, преимуществом YouTube для партнеров является его большой масштаб по всему миру. Так, потребители смогут посмотреть трейлеры сериалов или фильмов на YouTube, а затем легко заплатить за подписку на сервис, где его можно посмотреть полностью.