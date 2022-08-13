Самолеты в России будут летать с одним пилотом

К 2030 году в России будут летать самолёты с одним, а не двумя пилотами, заявили в Минпромторге. Это позволит снизить стоимость эксплуатации коммерческого транспорта. Чтобы не увеличивать нагрузку на оставшегося пилота, ведомство начнёт разработку «виртуального второго пилота». Тендер на эти работы уже появился на портале госзакупок. На эти цели потратят 2,9 млрд рублей, сообщил Telegram-канал «Авиадиспетчер».

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Появление виртуальных пилотов объяснили стратегией цифровой трансформации. В Минпромторге заявили, что это требует поиска инновационных подходов и технологий при разработке программных и архитектурных решений комплекса бортового оборудования.

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Чтобы с управлением самолётом справился один пилот, придётся модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа «путём эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов» Кроме того, предстоит разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать его в будущую систему управления. Для этого необходимо разработать около десятка технологий и создать демонстрационный образец — макет универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.

Научно-исследовательские работы оценили в 2,877 млрд рублей.

Ранее стало известно, что крупнейший в России грузовой авиаперевозчик «Волга-Днепр» сократил в своих авиакомпаниях AirBridgeCargo и «Атран» более 200 пилотов, которые летали на самолётах Boeing. Это связано с западными санкциями, из-за которых в Россию не поставляют эти самолёты и запчасти к ним. Компания оставила лишь несколько экипажей на случай, если власти позволят вернуть лайнеры иностранным лизинговым компаниям.