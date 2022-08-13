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51 минуту назад

В Китае предложили России способ заменить Airbus и Boeing

Lenta.ru

В Китае предложили России способ заменить Airbus и Boeing
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Китай предложил России способ заменить Airbus и Boeing, оживив проект дальнемагистрального самолета CR-929, пишет китайское издание Sina.

Автор статьи напомнил, что из-за санкционного давления российская гражданская авиация столкнулась с кризисом. После прекращения западных поставок Россия вынуждена снимать с эксплуатации самолеты. Она не только отменила заказы на воздушные судна, но и не может закупать иностранные запчасти для имеющихся, уточнил журналист.

По его словам, у России есть два пути, которые помогут решить проблему. Если первый — это встать на путь независимости и начать «локализацию» авиационных запчастей, то второй — возобновить совместно с Китаем CR-929 — проект крупномасштабного коммерческого дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета.

«По сравнению со старым C-919, CR-929 имеет большую дальность полета — до 12 тысяч километров, больше внутреннего пространства и вмещает 280 пассажиров. Можно сказать, что CR-929 является модернизированной версией C-919», — подчеркнул автор.

Демонстрационный прототип CR-929 был представлен на Международном авиасалоне в 2018 году.

Ранее российским компаниям разрешили производить запчасти для перешедших в пользование РФ иностранных самолетов Airbus и Boeing.

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