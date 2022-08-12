В ВОЗ дали новые наименования двум вариантам оспы обезьян

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) договорились о новых названиях для двух вариантов вируса оспы обезьян. Центральноафриканская клада (разновидность) этого вируса отныне будет называться "клада I", а западноафриканская - "клада II", сообщила в пятницу пресс-служба ВОЗ.

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"Созванная ВОЗ группа мировых экспертов согласовала названия вариантов вируса оспы обезьян", - говорится в сообщении.

Решено присвоить этим вариантам римские цифры, чтобы избежать в наименованиях указания на те или иные географические регионы, где разновидности оспы обезьян были первоначально обнаружены. Цель современной практики присвоения названий вирусам состоит в том, чтобы "избегать причинения оскорблений каким-либо культурным, общественным, национальным, региональным, профессиональным или этническим группам" и минимизировать любое негативное влияние на торговлю, путешествия, туризм или животный мир, пояснили в ВОЗ.

Дискуссии о новом названии вируса оспы обезьян еще не завершены. Этот вопрос обсуждается в рамках Международного комитета по таксономии вирусов. В свою очередь созванная ВОЗ 8 августа группа экспертов "достигла консенсуса о новой номенклатуре клад вируса". Бывшая "клада бассейна реки Конго или центральноафриканская клада" получила название "клада I", а "бывшая западноафриканская клада" - наименование "клада II". Ученые также согласовали наименования подвидов для вируса оспы обезьян. Они договорились, что "клада II" имеет два подвида: это "клада IIa" и "клада IIb".