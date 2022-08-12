Названа главная проблема всех владельцев iPhone

Главная проблема всех владельцев iPhone - регулярная невозможность зайти в смартфон из-за забытого пароля. Такие данные приведены в исследовании, проведенном компанией Freedom Mobiles на основе анализа поисковых запросов.

Согласно полученной информации, наиболее распространенной проблемой во всем мире является то, что "iPhone не подключается к iTunes". Это происходит после того, как пользователь десять раз неверно угадал свой пароль.

В тройку самых частых проблем пользователей iPhone по всему миру вошли запросы "забыли пароль iPhone" и "Face ID не работает".

Следующими по популярности у поклонников "айфонов" стали такие сложности, как то, что "iPhone завис на логотипе Apple" и что "iPhone не заряжается". При этом главная сложность со смартфонами Apple у владельцев из США и Великобритании отличалась от общемировой. Жители этих двух стран чаще всего жаловались на трудности с работой системы Face ID.