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35 минут назад

Freedom Mobiles: владельцы iPhone регулярно забывают пароль от смартфона

Газета.Ru

Главная проблема всех владельцев iPhone - регулярная невозможность зайти в смартфон из-за забытого пароля. Такие данные приведены в исследовании, проведенном компанией Freedom Mobiles на основе анализа поисковых запросов.

Названа главная проблема всех владельцев iPhone
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно полученной информации, наиболее распространенной проблемой во всем мире является то, что "iPhone не подключается к iTunes". Это происходит после того, как пользователь десять раз неверно угадал свой пароль.

В тройку самых частых проблем пользователей iPhone по всему миру вошли запросы "забыли пароль iPhone" и "Face ID не работает".

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Следующими по популярности у поклонников "айфонов" стали такие сложности, как то, что "iPhone завис на логотипе Apple" и что "iPhone не заряжается". При этом главная сложность со смартфонами Apple у владельцев из США и Великобритании отличалась от общемировой. Жители этих двух стран чаще всего жаловались на трудности с работой системы Face ID.

Ранее сообщалось, что Apple заказала у своих поставщиков 90 млн единиц iPhone 14 - то есть не планирует снижать ожидания по спросу на новую версию своего главного гаджета.

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