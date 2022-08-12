Астрономы раскрыли сроки гибели Солнца

Астрономы Европейского космического агентства в рамках проекта Gaia Milky Way составили карту жизни Солнца вплоть до ее конца. Текст исследования опубликован на сайте ESA.

Фото: NASA NASA

Солнце, которое мы знаем, относится к классу желтых карликов. Сейчас ему около 4,57 миллиардов лет и оно имеет температуру поверхности в 5772 кельвина. В рамках изучения Солнца астрономы ESA исследовали похожие на него звезды. Все они имели температуру поверхности от 3000 до 10000 кельвинов. При этом они чаще всего уступают в размерах Солнцу, но и живут дольше.

На основе полученных от их изучения данных астрономам и удалось составить карту жизни звезды и предсказать ее гибель. По оценкам ученых, температура Солнца достигнет пика в возрасте около восьми миллиардов лет. После этого оно превратиться в красную гигантскую звезду. На этот момент Солнцу будет уже от 10 до 11 миллиардов лет. Затем у звезды закончится водород, который необходим для синтеза в ядре, и она умрет.