Стали известны подробности массовых сокращений в Microsoft

Американская компания Microsoft отказалась от услуг сотен подрядчиков, что привело к массовым сокращениям сотрудников. Как сообщает интернет-издание Business Insider со ссылкой на три собственных источника, уволенные не были официальными работниками компании, а были устроены через сторонние фирмы.

Фото: Microsoft Microsoft

Отмечается, что Microsoft регулярно использует услуги подрядчиков по многим направлениям корпорации. При этом такие сотрудники могут работать вместе со штатными сотрудниками, но не иметь всех тех привилегий и льгот, положенных остальным.

По данным издания, Microsoft уже объявила, что контракты со множеством нанятых по подряду специалистов заканчиваются 12 августа. Таким работникам не будут выплачены выходные пособия, но их агентства, с которыми был заключен договор, компенсируют неиспользованный отпуск.

В штате Microsoft также планируются сокращения: будут уволены около 1800 человек, а набор новых сотрудников решено замедлить.