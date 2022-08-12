Стали известны подробности массовых сокращений в Microsoft

Американская компания Microsoft отказалась от услуг сотен подрядчиков, что привело к массовым сокращениям сотрудников. Как сообщает интернет-издание Business Insider со ссылкой на три собственных источника, уволенные не были официальными работниками компании, а были устроены через сторонние фирмы.
Отмечается, что Microsoft регулярно использует услуги подрядчиков по многим направлениям корпорации. При этом такие сотрудники могут работать вместе со штатными сотрудниками, но не иметь всех тех привилегий и льгот, положенных остальным.
По данным издания, Microsoft уже объявила, что контракты со множеством нанятых по подряду специалистов заканчиваются 12 августа. Таким работникам не будут выплачены выходные пособия, но их агентства, с которыми был заключен договор, компенсируют неиспользованный отпуск.
В штате Microsoft также планируются сокращения: будут уволены около 1800 человек, а набор новых сотрудников решено замедлить.
Ранее Microsoft выпустила сообщение для пользователей Windows, в котором предупредила о возможном «повреждении данных» из-за бага внутри 11-ой версии ОС.