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23 минуты назад

Разработаны новые улучшенные искусственные мышцы

Ferra.ruиещё 1

Исследовательская группа POSTECH разработала новую концепцию полимерного электролита с различными функциональными группами, это должно исправить проблему существующих искусственных мышц для роботов.

Разработаны новые улучшенные искусственные мышцы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В последнее время ведутся исследования по оснащению роботов искусственными мышцами. Однако, мощная сила и высокая скорость искусственных мышц не могут быть реализованы одновременно, поскольку механическая прочность и проводимость полимерного электролита - ключевых материалов, приводящих в действие исполнительный механизм - имеют противоречивые характеристики.

Этот полимерный электролит способен как к ионным, так и к водородным связям, что открывает возможность разрешить эти противоречия. Результаты исследования были недавно опубликованы в международном научном журнале Advanced Materials.

Искусственные мышцы используются для того, чтобы роботы двигали своими конечностями так же естественно, как и люди. Для управления этими искусственными мышцами необходим привод, который демонстрирует механическую трансформацию в условиях низкого напряжения.

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