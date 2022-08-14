Разработаны новые улучшенные искусственные мышцы

Исследовательская группа POSTECH разработала новую концепцию полимерного электролита с различными функциональными группами, это должно исправить проблему существующих искусственных мышц для роботов.

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В последнее время ведутся исследования по оснащению роботов искусственными мышцами. Однако, мощная сила и высокая скорость искусственных мышц не могут быть реализованы одновременно, поскольку механическая прочность и проводимость полимерного электролита - ключевых материалов, приводящих в действие исполнительный механизм - имеют противоречивые характеристики.

Этот полимерный электролит способен как к ионным, так и к водородным связям, что открывает возможность разрешить эти противоречия. Результаты исследования были недавно опубликованы в международном научном журнале Advanced Materials.