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1 час назад

В Госдуме назвали условие для разблокировки Instagram

Lenta.ruиещё 7

Социальную сеть Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) могут разблокировать на территории страны, если она изменит свою политику и принесет извинения гражданам России. Условие для разблокировки Instagram назвал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, сообщает ТАСС.

«Во-первых, эта социальная сеть должна изменить свою политику, они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами», — заявил Горелкин.

По словам депутата, без подобных действий Instagram не сможет достичь конструктивного взаимодействия с российским регулятором.

В мае перспективы разблокировки Instagram оценили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает такой возможности.

21 марта Таганский районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории России. Причиной стало сообщение о том, что руководство корпорации разрешило модераторам Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных. В действиях Meta усмотрели признаки публичных призывов к экстремизму и содействия терроризму.

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