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45 минут назад

Google разрабатывает приложение умного дома нового поколения

Ferra.ru

Ранее в этом году Google изменила два основных способа взаимодействия людей с приложением Home. Сейчас компания анонсирует "разработку следующего поколения приложения Google Home" и ищет тестеров.

Google разрабатывает приложение умного дома нового поколения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Программа "Google Nest Trusted Tester" использует сервис тестирования продуктов Centercode для набора "группы высоко вовлеченных тестеров, готовых помочь Google Nest протестировать еще не выпущенный продукт".

"Эта программа будет направлена на разработку нового поколения приложения Google Home. В программе смогут принять участие тестеры, которые "уже используют устройства Google Nest и готовы подписать соглашение о неразглашении", – пишет Google.

"Разработка нового поколения" - это единственное описание, которое мы имеем на сегодняшний день, а в "Требованиях" говорится, что у вас должны быть "любые продукты Google Nest, включая: Термостаты, Wifi, динамики, дисплеи, камеры, дверные звонки, замки, Nest Protect (дымовые сигнализации), Chromecast".

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