Google разрабатывает приложение умного дома нового поколения

Ранее в этом году Google изменила два основных способа взаимодействия людей с приложением Home. Сейчас компания анонсирует "разработку следующего поколения приложения Google Home" и ищет тестеров.

Программа "Google Nest Trusted Tester" использует сервис тестирования продуктов Centercode для набора "группы высоко вовлеченных тестеров, готовых помочь Google Nest протестировать еще не выпущенный продукт".

"Эта программа будет направлена на разработку нового поколения приложения Google Home. В программе смогут принять участие тестеры, которые "уже используют устройства Google Nest и готовы подписать соглашение о неразглашении", – пишет Google.