SpaceX сможет отправлять на орбиту американские спутники-шпионы

Компания SpaceX вскоре может выполнять некоторые из самых приоритетных спутниковых миссий правительства США. Bloomberg сообщает, что американские Космические силы сертифицировали компанию для запуска сверхсекретных шпионских спутников с помощью тяжелых ракет Falcon Heavy.
Этот шаг позволит сэкономить федеральные деньги за счет сокращения расходов на доставку этих спутников на орбиту (Falcon Heavy обладает многоразовыми ускорителями). Космические силы уже сэкономили более $64 млн на запусках спутников GPS благодаря использованию многоразовых ракет Falcon 9, сказал глава Командования космических систем Falcon Уолтер Лодердейл.
Космические силы выдали сертификат в июне, но не разглашали его до сих пор. SpaceX может выводить спутники-шпионы на борту ракет Falcon 9, но они не всегда обладают достаточной мощностью, необходимой для более тяжелой полезной нагрузки. Первый запуск на базе Falcon Heavy ожидается где-то между октябрем и декабрем, когда SpaceX доставит спутник Национального разведывательного управления.