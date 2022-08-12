В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
11 минут назад

SpaceX получила лицензию на отправку на орбиту американских спутников-шпионов

Ferra.ru

Компания SpaceX вскоре может выполнять некоторые из самых приоритетных спутниковых миссий правительства США. Bloomberg сообщает, что американские Космические силы сертифицировали компанию для запуска сверхсекретных шпионских спутников с помощью тяжелых ракет Falcon Heavy.

SpaceX сможет отправлять на орбиту американские спутники-шпионы
Фото: ferra.ruferra.ru

Этот шаг позволит сэкономить федеральные деньги за счет сокращения расходов на доставку этих спутников на орбиту (Falcon Heavy обладает многоразовыми ускорителями). Космические силы уже сэкономили более $64 млн на запусках спутников GPS благодаря использованию многоразовых ракет Falcon 9, сказал глава Командования космических систем Falcon Уолтер Лодердейл.

Космические силы выдали сертификат в июне, но не разглашали его до сих пор. SpaceX может выводить спутники-шпионы на борту ракет Falcon 9, но они не всегда обладают достаточной мощностью, необходимой для более тяжелой полезной нагрузки. Первый запуск на базе Falcon Heavy ожидается где-то между октябрем и декабрем, когда SpaceX доставит спутник Национального разведывательного управления.

Наука и техника,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители