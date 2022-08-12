Физики разгадали тайну сознания с помощью теории относительности

«Выберем двух наблюдателей, Алису и Боба. Боб находится в поезде, движущемся с постоянной скоростью, а Алиса наблюдает за ним с платформы. Нет абсолютного физического ответа на вопрос, какова скорость поезда Боба. Ответ зависит от системы отсчета наблюдателя. Из системы отсчета Боба он определит, что он неподвижен, а Алиса вместе со всем остальным миром движется назад. Но Алиса скажет, что Боб движется, а она стоит. То же самое и с сознанием, Боб может думать, что у него есть сознание, а у Алисы только мозговая активность и наоборот. Как и в случае со скоростью, они имеют противоположные измерения, но оба они верны», – объяснили ученые.