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41 минуту назад

Xiaomi показала на видео своего первого человекоподобного робота

Денис Фьючин

Китайская корпорация Xiaomi представила своего первого человекоподобного робота. Кадры с презентации опубликованы в Telegram-канале «Новости Москвы».

CyberOne, так назвали свою разработку в китайской компании, может ходить со скоростью до 3,6 километров в час, он также способен распознавать 45 человеческих эмоций. Весит человекоподобная машина 52 кг, а его рост составляет 177 см.

Технологическую новинку представлял сам директор Xiaomi Лэй Цзюнь. Он не раскрыл, какие задачи будет выполнять CyberOne, лишь подчеркнул, что этот вариант робота не поступит в продажу.

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