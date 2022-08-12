Xiaomi показала на видео своего первого человекоподобного робота

Китайская корпорация Xiaomi представила своего первого человекоподобного робота. Кадры с презентации опубликованы в Telegram-канале «Новости Москвы».

CyberOne, так назвали свою разработку в китайской компании, может ходить со скоростью до 3,6 километров в час, он также способен распознавать 45 человеческих эмоций. Весит человекоподобная машина 52 кг, а его рост составляет 177 см.