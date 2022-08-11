SpaceX будет запускать спутники-шпионы

Американская компания SpaceX прошла сертификацию Космических сил США и получила разрешение на использование ускорителей для ракеты Falcon Heavy с целью запуска сверхсекретных спутников-шпионов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: SpaceX / Global Look Press SpaceX / Global Look Press

Экономичные перерабатываемые ускорители SpaceX, по словам агентства, будут обеспечивать ей временное преимущество с ее компанией-конкурентом United Launch Alliance (ULA). Ранее она имела монополию на запуск спутников Министерства обороны США.

«Выданная сертификация демонстрирует укрепление отношений Илона Маска, владельца SpaceX, и Пентагона», — отмечает Bloomberg.

В свою очередь, военно-воздушные силы (ВВС) США по-прежнему рассматривают сертификацию ULA — совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin — для использования нового американского двигателя вместо российского РД-180 для ракеты Vulcan.