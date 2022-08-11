Развенчаны три популярных мифа о мозге

Три самых распространенных заблуждения о человеческом мозгеразвеял нейробиолог из Стэндфордского университета Бен Рейн.
Одним из мифов является то, что человек использует только10% своего мозга. Доктор Рейн заявил, что такое количество способно покрыть лишь дыхание и кровоток, поэтому человек определенно применяет все 100% главного органа, передает Live24.
Следующим заблуждением является то, что человек используеттолько одно полушарие мозга. Нейробиолог отметил, что очаги мозговой активности возникают в разных частях органа, в зависимости от определенного вида деятельности.
Бен Рейн также опроверг теорию о том, что классическаямузыка положительно влияет на развитие мозга ребенка. Произведения Моцарта способны оказать благотворное влияние на младенца, но это эффект носит временный характер.