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51 минуту назад

Нейробиолог Стэндфордского университета развеял три популярных мифа о мозге

Слово и Дело

Три самых распространенных заблуждения о человеческом мозгеразвеял нейробиолог из Стэндфордского университета Бен Рейн.

Развенчаны три популярных мифа о мозге
Фото: pxhere.compxhere.com

Одним из мифов является то, что человек использует только10% своего мозга. Доктор Рейн заявил, что такое количество способно покрыть лишь дыхание и кровоток, поэтому человек определенно применяет все 100% главного органа, передает Live24.

Следующим заблуждением является то, что человек используеттолько одно полушарие мозга. Нейробиолог отметил, что очаги мозговой активности возникают в разных частях органа, в зависимости от определенного вида деятельности.

Бен Рейн также опроверг теорию о том, что классическаямузыка положительно влияет на развитие мозга ребенка. Произведения Моцарта способны оказать благотворное влияние на младенца, но это эффект носит временный характер.

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