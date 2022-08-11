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48 минут назад

Motorola представила новую раскладушку

Lenta.ru

Владеющая брендом Motorola компания Lenovo представила новый складной смартфон серии Razr. Об этом сообщает издание GSMArena.

Motorola представила новую раскладушку
Фото:  Motorola Mobility Motorola Mobility

Представленное устройство под названием Moto Razr 2022 сохранило дизайн предыдущей модели — аппарат состоит из двух половинок, скрепленных между собой шарниром. На внутренний стороне девайса находится 6,7-дюймовый OLED-дисплей, который поддерживает частоту обновления 144 герц. Снаружи расположился вспомогательный 2,7-дюймовый OLED-экран.

Moto Razr 2022 получил топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1, от 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. В топовой версии предусмотрено 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. На задней панели телефона находится двойная камера с объективами разрешением 50 и 13 мегапикселей — последний сенсор имеет обзор 121 градус. Устройство поддерживает съемку фото в формате RAW. В вырезе на экране находится 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Аппарат Motorola получил аккумулятор емкостью 3500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 ватта. Смартфон работает под управлением ОС Android 12 с фирменным интерфейсом MyUI 4.0.

Стоимость базовой версии Moto Razr 2022 составит 5999 юаней или около 54 тысяч рублей. Топовая версия, которая получила 12/512 гигабайт памяти, оценена в 7299 юаней (около 66 тысяч рублей).

10 августа свои новые складные смартфона показала Samsung. Корейская фирма представила телефоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

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