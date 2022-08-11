Персеиды в небе: какой звездопад пройдет в ночь на 12 августа

Ежегодно в августовском ночном небе со стороны созвездия Персея появляется метеорный поток, называемый Персеиды. Он образуется из-за того, что Земля проходит через шлейф частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Как сообщает сайт Московского планетария, в 2022 году пик метеорного потока ожидается в ночь на 12 августа.

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Что такое Персеиды, и почему они так называются

Один раз в 135 лет к Земле приближается комета Свифта-Таттла. Однако через хвост этого небесного тела наша планета проходит ежегодно. Частицы из шлейфа кометы сгорают в земной атмосфере, ярко вспыхивая. Это красивое зрелище и называется метеорный поток, а в простонародии его зовут звездопадом.

С Земли кажется, что радиант (источник) дождя из метеоров находится возле созвездия Персея, поэтому такой звездопад называют Персеиды. Поскольку радиант расположен к северу от экватора, наблюдать Персеиды лучше в северном полушарии.

Когда идет "звездный дождь"

Метеорный поток активен в период с 17 июля по 24 августа, а его пик, как правило, приходится на 12 августа. В 2022 году все будет, как обычно. В ночь на 12-е пройдет звездный дождь. На небе будет появляться до 100 метеоров в час, или по одному-двум персеидам в минуту.

Чтобы увидеть это зрелище, нужно смотреть на северо-восточную часть неба, однако в этом году условия для наблюдения, к сожалению неблагоприятные: в ночь на 12 августа будет полнолуние.

РИА Новости

Полюбоваться звездным дождем при хорошей видимости можно будет через год. Это нужно делать за городом, где нет множества огней, и при ясной погоде.