Дуров обвинил Apple

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пожаловался на своем канале на политику компании Apple, которая задерживает обновление приложения.
«Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного "процесса проверки", наложенного на все мобильные приложения техническими монополиями. Например, наше предстоящее обновление, которое должно совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли, обмениваясь сообщениями, застряло в "обзоре" Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов с их стороны», - написал Дуров.
По его словам, такие долгие проверки наносят финансовый ущерб «сотням тысяч мобильных приложений по всему миру». При этом Apple и Google берут 30% налог с разработчиков, который должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений. Он подчеркнул, что Apple нанесла технологической отрасли экономический ущерб, который не будет возмещен.
Ранее сообщалось, что в Telegram на Android появилась функция запрета на получение голосовых сообщений. Настройка функционирует в разделе конфиденциальности. Запрет работает по аналогии с отключением приема звонков через Telegram.