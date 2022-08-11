Дуров обвинил Apple

«Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного "процесса проверки", наложенного на все мобильные приложения техническими монополиями. Например, наше предстоящее обновление, которое должно совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли, обмениваясь сообщениями, застряло в "обзоре" Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов с их стороны», - написал Дуров.