Российские хакеры взломали сайт Сейма Латвии

Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта Сейма Латвии после его решения признать Россию страной, поддерживающей терроризм, а депутаты Госдумы призвали наказать прибалтийскую республику за хамство.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сейм Латвии – мы Killnet, официально признаем Вас кучей дерьма!», – разместили хакеры сообщение в своем Telegram-канале.

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Между тем, в Госдуме предложили свести к нулю отношения с Латвией.

«Считаю, что нужно свести к нулю и убрать из внешнеполитической и экономической повестки нашей страны все отношения с Латвией», – приводит РИА «Новости» слова депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика.

Он считает, что Латвия ведет себя как преступник, который выдает себя своим поведением.

«На воре и шапка горит. Все помнят, как Латвия выражала готовность принять у себя преступников с Кавказа, различных деятелей, призывающих к геноциду и уничтожению российской нации. Теперь в сейме Латвии, видимо, решили с себя смыть клеймо бандитского приюта», – отметил Белик.

В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов призвал принять жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев.

По его словам, Латвия является страной, поддерживающей международный терроризм.

«Латвия, в отличие от России, безусловно является государством, поддерживающим международный терроризм. Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии», – отметил он.

Морозов добавил, что латвийские политики ответственны за гибель мирных жителей в Донбассе, а также должны быть подвергнуты уголовному преследованию за снос памятников советским войнам.

«Всегда была в числе стран, поощряющих срыв Минских соглашений, и, следовательно, несет ответственность за гибель мирных жителей на территории Донбасса. Латвийские политики заслуживают уголовного преследования за снос памятников советским войнам на территории Латвии», – резюмировал он.