Google рассказала, как улучшила искусственный интеллект поисковика

Вы знаете выделенный фрагмент текста в самом верху страницы результатов поиска Google, когда вы ищете какую-либо информацию? Это называется "выделенный сниппет", и он предназначен для быстрого ответа на ваш запрос. Теперь Google следит за тем, чтобы информация, которую он выделяет, была надежной и точной, используя свою новейшую модель ИИ.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Поисковый ИИ Google теперь может сверять заголовки сниппетов - информацию, выделенную крупным шрифтом, которая служит заголовком для выделенных сниппетов - с другими высококачественными источниками в Интернете. Он может определить, существует ли общий консенсус в отношении этого заголовка, даже если источники используют разные слова или понятия для описания одного и того же факта или идеи. Google утверждает, что эта "техника, основанная на консенсусе, значительно повысила качество и полезность выдаваемых сниппетов".

Однако для некоторых запросов, например, для запросов с ложными предпосылками, отображение фрагментов не является лучшим способом предоставления информации. Чтобы решить эту проблему, Google настроил свой поисковый искусственный интеллект таким образом, что это конкретное обновление уменьшает отображение сниппетов для таких запросов на 40 процентов.