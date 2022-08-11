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1 час назад

Найдено доказательство теории ударного формирования Луны

InScience

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили в лунных метеоритах следы инертных газов, которые указали на их земное происхождение. Это является доказательством теории ударного формирования Луны. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Найдено новое доказательство теории формирования Луны
Фото: InScienceInScience

Согласно теории ударного формирования Луны, она образовалась в результате столкновения Земли с гигантским объектом. Эта теория существует уже достаточно давно, и в ее поддержку существует ряд доказательств.

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Швейцарские исследователи изучили шесть лунных метеоритов из Антарктической коллекции NASA. Эти метеориты состоят из базальтовой породы, которая образовалась, когда магма поднялась из недр Луны и быстро остыла. После образования эта порода покрылась дополнительными слоями базальта, которые защищали от космического излучения и солнечного ветра. Из-за остывания магмы в породе также остались частицы стекла. Исследователи изучили эти частицы с помощью сверхчувствительного масс-спектрометра и обнаружили в них следы изотопов гелия и неона. Их содержание было достаточно большим, что позволило заявлять, что источником этих изотопов стал не солнечный ветер. Ученые предположили, что изотопы этих благородных газов, содержащиеся в недрах Луны, были «унаследованы» с Земли.

Ученые считают, что сделанное ими открытие побудит исследователей по всему миру и дальше изучать изотопы благородных газов в метеоритах. Например, по их оценкам, в будущем большое внимание получат ксенон и криптон, так как их достаточно сложно идентифицировать. Кроме того, исследователей могут заинтересовать более реактивные газы, такие как водород и галогены.

«Несмотря на то что эти газы не являются важными для жизни, было бы интересно понять, как некоторые из благородных газов остались неизменными под действием экстремальных условий во время образования Луны. Такие сведения помогут геофизикам и геохимикам разработать новые модели, которые бы в более общем виде показали, как реактивные элементы могут пережить процесс образования планеты. Эти данные могут применяться как к Солнечной системе, так и к объектам за ее пределами», — прокомментировал профессор Геннер Бусеманн, один из ведущих ученых мира в области геохимии внеземных благородных газов.

Наука и техника,NASA,
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