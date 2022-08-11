Найдено новое доказательство теории формирования Луны

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили в лунных метеоритах следы инертных газов, которые указали на их земное происхождение. Это является доказательством теории ударного формирования Луны. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Согласно теории ударного формирования Луны, она образовалась в результате столкновения Земли с гигантским объектом. Эта теория существует уже достаточно давно, и в ее поддержку существует ряд доказательств.

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Швейцарские исследователи изучили шесть лунных метеоритов из Антарктической коллекции NASA. Эти метеориты состоят из базальтовой породы, которая образовалась, когда магма поднялась из недр Луны и быстро остыла. После образования эта порода покрылась дополнительными слоями базальта, которые защищали от космического излучения и солнечного ветра. Из-за остывания магмы в породе также остались частицы стекла. Исследователи изучили эти частицы с помощью сверхчувствительного масс-спектрометра и обнаружили в них следы изотопов гелия и неона. Их содержание было достаточно большим, что позволило заявлять, что источником этих изотопов стал не солнечный ветер. Ученые предположили, что изотопы этих благородных газов, содержащиеся в недрах Луны, были «унаследованы» с Земли.

Ученые считают, что сделанное ими открытие побудит исследователей по всему миру и дальше изучать изотопы благородных газов в метеоритах. Например, по их оценкам, в будущем большое внимание получат ксенон и криптон, так как их достаточно сложно идентифицировать. Кроме того, исследователей могут заинтересовать более реактивные газы, такие как водород и галогены.