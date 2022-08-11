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43 минуты назад

Университет Иллинойса синтезировал антибиотик против 300 видов супербактерий

FBM.ru

В журнале ACS Central Science опубликован материал, описывающий создание учеными из Университета Иллинойса химического соединения, которое подавляет размножение устойчивых к лекарствам бактерий. Данные были получены при проведении экспериментов в лабораторных условиях.

Ученые синтезировали антибиотик против 300 видов супербактерий
Фото: fbm.rufbm.ru

Экспериментаторы модифицировали антибиотик, который успешно подавляет грамположительные бактерии, и сделали его активным против грамотрицательных бактерий, к которым относятся возбудители, вызывающие пневмонию, а также инфекции кровотока и мочевыводящих путей.

Грамотрицательные бактерии трудно поддаются лечению, поскольку они имеют ряд защитных систем, включая прочные клеточные стенки, которые препятствуют проникновению лекарств в клетки, и механизмы, выводящие антибиотики из клеток.

Бактерии с множественной лекарственной устойчивостью получили название супербактерий. Новый антибиотик, названный фабимицин, эффективен против более чем 300 устойчивых к лекарствам клинических изолятов, включая Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter baumannii.

Он также способен ингибировать активность фермента FabI, который отвечает за биосинтез жирных кислот в бактериях.

Также очень важно, что препарат оставался неактивным в отношении некоторых грамположительных безвредных микроорганизмов, которые живут в организме человека как часть здоровой микрофлоры. Фабимицин снижал количество устойчивых к антибиотикам бактерий у мышей с пневмонией или инфекциями мочевыводящих путей.

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