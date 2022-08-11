Apple активно борется со "сливами" новой iOS

После WWDC 2022 в июне компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 16 для разработчиков и другие обновления программного обеспечения для участников программы Apple Developer. Некоторые сайты поделились неофициальными способами установки последней бета-версии, что не понравилось Apple.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

BetaProfiles.com был одним из самых популярных сайтов, на которых выкладывались бета-версии программного обеспечения Apple, изначально выпущенные для разработчиков. В среду BetaProfiles опубликовал на своем профиле в Twitter сообщение о том, что сайт "скоро закроется", чтобы избежать "юридической битвы с Apple". Скорее всего компания угрожала подать иск.

9to5mac пишет, что сайт BetaProfiles.com больше не существует. Другой подобный сайт, IPSW.dev, также был закрыт. Однако неизвестно, был ли этот сайт удален по той же причине, или создатели IPSW.dev просто боялись получить предупреждение от Apple.