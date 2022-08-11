Обнаружено происхождение мадридского метеорита

31 июля над Мадридом промчался огненный шар и сгорел в атмосфере. Используя кадры с наземных камер по всей Европе, в том числе управляемую ЕКА камеру сети AllSky7 в Себреросе и камеры метеорной сети Юго-Западной Европы (SWEMN), ученым удалось реконструировать траекторию его полета. Шар вошел в атмосферу на высоте 100 километров над Мадридом и сгорел на высоте 77 километров над испанской провинцией Гвадалахара. Его размер до контакта с Землей, как полагают, был около 10 см.

Фото: AstroNews AstroNews

Ученые считают, что это был фрагмент кометы 169P/NEAT, ответственной за ежегодный метеорный поток Альфа-Каприкорниды.

Метеорный поток возникает, когда Земля проходит через усыпанный обломками шлейф кометы, который образуется при приближении кометы к Солнцу. Когда эти обломки сталкиваются с атмосферой Земли, они сгорают в виде метеоров, самые яркие из которых известны как огненные шары.

Считается, что метеорный поток Альфа-Каприкорниды появился примерно 3500-5000 лет назад, когда половина кометы 169P/NEAT откололась и рассыпалась в пыль. Сама комета сформировалась в то же время, что и наша Солнечная система, около 4,6 миллиардов лет назад.

Пылевой след от этой древней кометы дрейфует по орбите Земли, создавая редкие метеоры. На своем пике он создает всего около пяти метеоров в час, но они обычно очень яркие, и часто превращаются в огненные шары.