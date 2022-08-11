Аудиосервис "Звук" представил новую систему рекомендаций

"Звук" представил новую систему рекомендаций музыкальных композиций. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аудиосервиса.
Вместо лайков и дизлайков пользователя алгоритм будет анализировать тембр голоса исполнителя, скорость и ритм композиции, интенсивность звука, долю определенных инструментов и другие параметры. Учитывается также "короткая" и "длинная" история прослушиваний.
"Чем больше треков вы послушаете, тем точнее сформируется ваша музыкальная подпись, по которой "Звук" будет рекомендовать новую музыку. Алгоритм учитывает все, из чего состоит композиция, и, возможно, даже то, о чем обычно не задумываешься, слушая любимое", - рассказал руководитель отдела сервиса рекомендаций Дмитрий Кудасов.
В настоящее время "Звук" составляет до шести разных плейлистов, которые обновляются каждый день. При первом посещении аудиосервис формирует персональные рекомендации на основе выбора любимых артистов, затем алгоритм будет учитывать также историю прослушиваний.