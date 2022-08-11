Аудиосервис "Звук" представил новую систему рекомендаций

"Чем больше треков вы послушаете, тем точнее сформируется ваша музыкальная подпись, по которой "Звук" будет рекомендовать новую музыку. Алгоритм учитывает все, из чего состоит композиция, и, возможно, даже то, о чем обычно не задумываешься, слушая любимое", - рассказал руководитель отдела сервиса рекомендаций Дмитрий Кудасов.