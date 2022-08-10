‍ Эксперты назвали лучшие видеокарты для игр

Популярный «железный» портал Tom's Hardware рассказал о лучших видеокартах для игр в в 1080p, 2K и 4K, а также с трассировкой лучей и без. Об этом сообщает «Chip. Гаджеты и технологии».

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Тестирование проводилось в Borderlands 3, Far Cry 6, Microsoft Flight Simulator 2020, Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Total War Warhammer 3 и Watch Dogs Legion. По результатам тестов было составлено два сводных топа – с включенной трассировкой лучей и без.

С выключенной технологией трассировки лучей лучшей видеокартой стала Radeon RX 6950 XT. Сразу за ней следует GeForce RTX 3090 Ti. Но с работающей трассировкой ситуация меняется. Теперь GeForce RTX 3090 Ti занимает лидирующую позицию, тогда как Radeon RX 6950 XT откатывается только на шестое место.