‍ Эксперты назвали лучшие видеокарты для игр

Популярный «железный» портал Tom's Hardware рассказал о лучших видеокартах для игр в в 1080p, 2K и 4K, а также с трассировкой лучей и без. Об этом сообщает «Chip. Гаджеты и технологии».
Тестирование проводилось в Borderlands 3, Far Cry 6, Microsoft Flight Simulator 2020, Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Total War Warhammer 3 и Watch Dogs Legion. По результатам тестов было составлено два сводных топа – с включенной трассировкой лучей и без.
С выключенной технологией трассировки лучей лучшей видеокартой стала Radeon RX 6950 XT. Сразу за ней следует GeForce RTX 3090 Ti. Но с работающей трассировкой ситуация меняется. Теперь GeForce RTX 3090 Ti занимает лидирующую позицию, тогда как Radeon RX 6950 XT откатывается только на шестое место.
Напомним, что ранее авторитетный инсайдер Kopite7kimi заявил, что NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti догонит по мощности GeForce RTX 3090 Ti.