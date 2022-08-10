Ученые раскрыли тайну образования континентов

Ученые из австралийского Университета Кертина нашли доказательства гипотезы о том, что континенты Земли появились в результате ударов гигантских метеоритов. Об этом сообщает Naked Science.

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Кратон Пилбара – самый древний из известных участков земной коры, находящийся на западе Австралии. Команда исследователей из Университета Кертина провела анализ состава изотопов кислорода в кристаллах циркона, взятых из этого участка суши. Это помогло учёным обнаружить доказательство того, что формировались и развивались зарождающиеся континенты не под действием движения литосферных плит (как было принято считать раньше), а под действием многочисленных ударов огромных метеоритов. Подробные результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследований учёные смогли выявить следы процесса плавления, который со временем распространялся глубже в земную кору. «Неглубокое таяние соответствует масштабным столкновениям, характерным для первого миллиарда лет истории Земли. Столь сильные удары запустили механизм раскола коры и длительных гидротермальных изменений за счет взаимодействия с обширным океаном», – сообщают исследователи. По их мнению, удары гигантских метеоритов вызвали плавление мантии Земли с последующим образованием ядра. При этом отмечается, что наиболее старые породы образовались ближе к концу так называемой «стадии поздней тяжёлой бомбардировки». Исследователи подчеркнули, что это нельзя назвать простым совпадением.