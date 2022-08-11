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46 минут назад

Компания LG представила огромный телевизор с вибрирующим экраном

Газета.Ru

Компания LG Display представила прототип 97-дюймового телевизора с матрицей OLED EX, главной особенностью которого является возможность генерации объемного звука посредством колебаний экрана. Сообщение об этом появилось на сайте издания ArsTechnica.

Компания LG представила огромный телевизор с вибрирующим экраном
Фото: LGLG

Технология генерации звука называется Film Cinematic Sound OLED. Хотя в компании не обозначили эквивалент громкости традиционных динамиков, там заявили, что экран способен выдавать объемный звук как у домашнего кинотеатра.

«5.1-канальная звуковая система встроена в широкий экран обеспечивает кинотеатральный уровень погружения», — сказали в LG Display.

LG – не единственная компания, которая применяет в своих телевизорах подобную технологию. Например, Sony использует аналогичную систему под названием Acoustic Surface в OLED-телевизорах с 2017 года. Однако японская компания не сравнивает аудиовозможности своих экранов с полноценными акустическими системами типа 5.1.

Ожидается, что коммерческая версия 97-дюймового телевизора LG с поддержкой Film Cinematic Sound OLED появится на рынке до конца 2022 года. О возможной цене устройства пока информации нет.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что компания Realme представила в России несколько моделей бюджетных телевизоров.

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