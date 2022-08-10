Российские хакеры обратились к китайским коллегам

«Мы, Killnet, призываем китайских друзей и коллег присоединиться к этой киберборьбе против террористического западного режима, для установления нового мирового порядка, основанного на принципах дружбы и взаимоуважения. Завтра они могут прийти к вашему дому или даже в него!», — сказано в сообщении Killnet.