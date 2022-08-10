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28 минут назад

Российские хакеры предложили китайским коллегам вести совместную кибервойну против США

Ferra.ru

Российская кибергруппировка Killnet обратилась к китайским хакерам с предложением объединить усилия для создания единого киберфронта против США.

Российские хакеры обратились к китайским коллегам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Killnet называют себя российскими хактивистами и патриотами родины, объединяющими «силы против развязывания информационной войны». Они предлагают китайским коллегам вести кибервойну против всей информационной инфраструктуры США.

«Мы, Killnet, призываем китайских друзей и коллег присоединиться к этой киберборьбе против террористического западного режима, для установления нового мирового порядка, основанного на принципах дружбы и взаимоуважения. Завтра они могут прийти к вашему дому или даже в него!», — сказано в сообщении Killnet.

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