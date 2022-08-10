Минпромторг разработает собственный маркетплейс

Минпромторг до 2024 года разработает маркетплейс для отечественного промышленного софта почти за 3 млрд рублей, средства выделят из бюджета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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О планах по созданию платформы стало известно еще в прошлом году, цель — стимулировать импортозамещение. Проект получил название «Модульная мультисервисная промышленная платформа».

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На маркетплейсе будут представлены программы, которые предприятия используют, в том числе, чтобы управлять производственными процессами, проектировать изделия и собирать нужные данные. Российские компании, которым нужно инженерное ПО, смогут получить его на платформе по подписке и компенсировать часть затрат за счет субсидий.

Такая экосистема была бы очень полезной, считает директор компании «Промышленные Криптосистемы» Михаил Чеканов.

Михаил Чеканов директор компании «Промышленные Криптосистемы» «Дело в том, что производственно-логистические цепочки очень сложные в современном мире, постоянно требуется кооперация. И чтобы скоординировать обмен данными, обмен документацией, обмен логистическими данными, необходимо работать по плюс-минус одним и тем же протоколам с одними и теми же форматами данных. Сейчас как раз проблема заключается в том, что предприятия работают с разными разработчиками, с разными программными продуктами, у которых свои форматы, которые не могут взаимодействовать между собой. То есть разработали конструкторскую документацию на какой-то элемент, допустим, самолета, в том формате, в котором требует заказчик, а завтра появился какой-то другой заказчик, которому нужна точно такая же деталь, но он находится в другой отрасли, ему требуется другой формат. Соответственно, нам нужно найти способ конвертировать это, потом каким-то образом их передать. Вот эти производственно-логистические цепочки на глобальном рынке интегрированы между собой, в России до этого пока не дошло».

Другие эксперты отмечают, что все отечественные разработчики, которые должны присоединиться к платформе, уже работают с заказчиками напрямую, и посредник им не нужен. Также по инициативе Минцифры уже создано больше 30 индустриальных центров компетенций для замещения зарубежного софта. При необходимости предприятия могут обратиться в эти центры и оставить заявку на разработку нужного продукта.

Вместе с тем, маркетплейсы — это сейчас модно, и не только по инженерному софту, говорит гендиректор компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

— Возможно, это имеет какой-то смысл для организации канала финансирования. Вопрос, видимо, в основном в способе доставке. Вообще, маркетплейсы — тема сейчас модная и не только по инженерному софту, но и по другим направлениям эта тема поднимается все время сейчас.

— Востребован отечественный промышленный софт?

—Я думаю, что использование отечественного инженерного софта — это примерно 30%. Переход на другие системы автоматического проектирования, не важно, отечественные или нет, — это всегда очень затратная процедура. И переход будет достаточно консервативным. Думаю, что значительный переход — это в течение двух-трех лет.

— Нужна ли здесь помощь посредника?

— Позиция разработчиков самого инженерного софта состоит в том, что если вы скажете, какие у вас есть требования, и гарантируете достаточно большие закупки в случае выполнения этих требований, то мы готовы сами за свой счет все сделать. Но насколько я знаю, Минцифры ведет обсуждение о создании маркетплейса и для общесистемного программного обеспечения. Государство любит, чтобы все было централизовано. Тут еще один момент. На самом деле закупки программного обеспечения по 244-му и 223-му федеральным законам довольно тяжелые, то есть эти законы на софт плохо ориентированы. И в этой ситуации иметь возможность отказаться от конкурсной процедуры и покупать на маркетплейсе для заказчиков привлекательна.