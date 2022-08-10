Ученые создали сантиметрового мягкого робота, способного бегать на относительно большой скорости. Об этом сообщает New Scientist.

Он может пробегать 70 длин своего тела каждую секунду — более чем в три раза быстрее, чем гепард, по сравнению с размером его тела. Для получения кадров бега исследователям даже пришлось купить специальную высокоскоростную камеру.

Робот сделан из резиноподобного материала, скрученного в перевернутую U-образную форму с пропущенными через него металлическими проводами. Когда электрические токи в этих проводах взаимодействуют с магнитным полем вокруг робота, он движется. Они надеются, что в конечном итоге изобретение будет использоваться в медицине для доставки лекарств или проведения процедур внутри человеческого тела.

«Потребовалось несколько месяцев, чтобы найти хороший дизайн «ноги». Но теперь робот может ходить по любой плоской поверхности, например, по резине, дереву или бумаге», — говорит Гоюн Мао из Университета имени Иоганна Кеплера в Линце.