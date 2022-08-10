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50 минут назад

Google обратилась к Apple с призывом

Никита Бородкин

Компания Google создала специальную страницу с призывом к Apple поддержать стандарт обмена сообщениями Rich Communication Services (RCS). В публикации на официальном сайте заявляется, что это позволит сделать удобнее общение между пользователями смартфонов разных платформ.

Google обратилась к Apple с призывом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что Google начала внедрение стандарта RCS на Android еще несколько лет назад. Он позволяет превратить системное приложение «Сообщения» в полноценный мессенджер. С его помощью можно создавать групповые чаты, получать уведомления о прочтении сообщений и поддерживает файлов. Кроме того, использовать его можно и без сотовой сети, исключительно через Wi-Fi.

Тем временем на Apple используется собственное приложение iMessage, а в компании поддерживают совместимость с мессенджером конкурентов — пользователи разных устройств отправляют данные исключительно с помощью SMS и MMS.

Отметим, что в России большинство операторов также не поддерживают RCS, потому россияне пока не могут воспользоваться всеми преимуществами стандарта.

Наука и техника,Google,Apple,
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