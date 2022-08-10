Google обратилась к Apple с призывом

Компания Google создала специальную страницу с призывом к Apple поддержать стандарт обмена сообщениями Rich Communication Services (RCS). В публикации на официальном сайте заявляется, что это позволит сделать удобнее общение между пользователями смартфонов разных платформ.

Напомним, что Google начала внедрение стандарта RCS на Android еще несколько лет назад. Он позволяет превратить системное приложение «Сообщения» в полноценный мессенджер. С его помощью можно создавать групповые чаты, получать уведомления о прочтении сообщений и поддерживает файлов. Кроме того, использовать его можно и без сотовой сети, исключительно через Wi-Fi.

Тем временем на Apple используется собственное приложение iMessage, а в компании поддерживают совместимость с мессенджером конкурентов — пользователи разных устройств отправляют данные исключительно с помощью SMS и MMS.